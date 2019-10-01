В Ростовской области на службу в армию призвали более 3600 парней

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-01T18:21:03+03:00

В этом году призывники могут отказаться от отсрочки Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Во вторник, 1 октября, стартовал осенний призыв. На военную службу из Ростовской области будут призваны 3610 парней, большинство из которых будут проходить службу на территории Южного военного округа.

- Большинство призывников - 1405 человек отправятся в сухопутные войска, 418 призывников - в войска Национальной гвардии, 400 отправятся в ракетные войска стратегического назначения, 260— в воздушно-космические силы, 231 человек будет служить в ВВС, 22 — в ВДВ, 161 — в ВМФ и 156 в железнодорожные войска, - сообщил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров - В армию отправятся более 400 человек с полученной военно-учетной специальностью и 192 юноши-казака.

По его словам, из всех призывников 20% процентов не пригодны для прохождения службы по состоянию здоровья.

В этом году впервые призывник может закончить службу досрочно, например, уволиться при наступлении определенных жизненных обстоятельств (при рождении второго ребенка) или встать на воинский учет по месту пребывания.

Стоит отметить, что за последние 10 лет в Ростовской области число уклонистов сократилось до 1,1 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU