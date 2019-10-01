2019-10-01T22:46:55+03:00
Общество

Баста перепел «Альянс» после Монеточки

Репер сохранил оригинальность текстов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Баста выпустил новую песню «На заре»Баста выпустил новую песню «На заре»Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Репер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, выпустил новую песню «На заре» во вторник, 1 октября.

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Премьера клипа! На заре (@alliancebandmoscow Cover)! Смотрите на YouTube!
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Эта музыкальная композиция представляет собой кавер-версию знаменитого хита группы «Альянс», выпущенного еще в 1987 году. Недавно «Альянс» представил клип «На заре», что вызвало огромную новую волну интереса к этой песне.

Самый известный репер из Ростова-на-Дону Баста не первый артист, в репертуаре которого появился кавер «На заре». В 2010 году эту песню перепела латвийская группа Brainstorm, а совсем недавно свою версию главного хита «Альянса» представила популярная исполнительница Монеточка.

В отличие от предыдущих кавер-версий, вариант Басты без фальцета в припеве. Репер полностью сохранил оригинальный текст песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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