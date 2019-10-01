Баста перепел «Альянс» после Монеточки
Репер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, выпустил новую песню «На заре» во вторник, 1 октября.
Эта музыкальная композиция представляет собой кавер-версию знаменитого хита группы «Альянс», выпущенного еще в 1987 году. Недавно «Альянс» представил клип «На заре», что вызвало огромную новую волну интереса к этой песне.
Самый известный репер из Ростова-на-Дону Баста не первый артист, в репертуаре которого появился кавер «На заре». В 2010 году эту песню перепела латвийская группа Brainstorm, а совсем недавно свою версию главного хита «Альянса» представила популярная исполнительница Монеточка.
В отличие от предыдущих кавер-версий, вариант Басты без фальцета в припеве. Репер полностью сохранил оригинальный текст песни.
ИСТОЧНИК KP.RU