«Ого, вот это розы»: Футболист Дмитрий Тарасов поздравил супругу букетом с ее рост

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-02T10:52:25+03:00

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Супруга футболиста Дмитрия Тарасова похвасталась перед поклонниками подарком, который, по всей видимости, презентовал ей муж. На фото красавица-модель стоит рядом с огромным букетом цветов, высота которого с ее рост. А он у нее, к слову, не меньше 174 сантиметров.

- Счастливые двадцать недель, - подписала снимок Тарасова, раскрыв подписчикам срок второй беременности. К слову, красотка уже подарила спортсмену дочку. И совсем скоро Тарасов станет многодетным отцом (от первого брака у него также есть ребенок, - прим. автр.).

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- Настя, вы забеременели, когда Милане восемь месяцев было? - тут же подсчитала она из поклонниц пары.

На что молодая мама ответила правильную цифру - десять месяцев.

- Это точно чудо, - поддержала та, что задавала вопрос.

Но были и такие комплименты: «Ого, вот это розы», «Мои поздравления », «Крутецкие розы» и «Поздравляю с экватором».

В общей сложности пост дончанки набрал свыше 90 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU