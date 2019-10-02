2019-10-02T16:40:53+03:00
Общество

В аэропорту «Платов» открыли новый рейс в Стамбул

Самолеты в турецкий магаполис будут летать дважды в неделю
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчане чаще стали отдыхать в ТурцииРостовчане чаще стали отдыхать в Турции
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В расписании полетов ростовского аэропорта Платов появился новый рейс в Стамбул. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани,перелеты в крупнейший город Турции стартуют с 1 ноября.

Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings на самолетах Airbus А319. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам, в 13:00 и в 15:10. Из аэропорта Стамбула самолет вылетает в 09:00 и прилетает в Платов в 11:10.

Добавление еще одного рейса связано с увеличением желающих отправиться в Стамбул.

Стоит отметить, что за девять месяцев 2019 года на рейсах в Стамбул из аэропорта Платов перевезено 47,9 тыс. человек, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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