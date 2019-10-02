В Ростовской области начался отопительный сезон
В среду, 2 октября, в Ростовской области стартовал отопительный сезон. Теплом обеспечены уже 38 территорий донского региона,сообщает областное правительство.
Отопление включили в 1 тысячи 129 учреждениях, в их числе - медучреждения, детсады, школы. а также детские дома. Отопление появилось в 14 домах.
– В Целинском, Кашарском и Кагальницком районах пуск осуществлен в полном объеме, – отметили в пресс-службе правительства Ростовской области.
В донском регионе отопление включают, когда температура воздуха на протяжении пяти дней не превышает +8 градусов. По решению администрации отопительный период может начаться немного раньше. Подача тепла может начаться по заявлению руководителя социальных учреждений, а также в домах – по обращению управляющей компании.
ИСТОЧНИК KP.RU