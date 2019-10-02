В Ростовской области начался отопительный сезон

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-02T17:17:28+03:00

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В среду, 2 октября, в Ростовской области стартовал отопительный сезон. Теплом обеспечены уже 38 территорий донского региона,сообщает областное правительство.

Отопление включили в 1 тысячи 129 учреждениях, в их числе - медучреждения, детсады, школы. а также детские дома. Отопление появилось в 14 домах.

– В Целинском, Кашарском и Кагальницком районах пуск осуществлен в полном объеме, – отметили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В донском регионе отопление включают, когда температура воздуха на протяжении пяти дней не превышает +8 градусов. По решению администрации отопительный период может начаться немного раньше. Подача тепла может начаться по заявлению руководителя социальных учреждений, а также в домах – по обращению управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU