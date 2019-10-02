2019-10-02T17:35:14+03:00
Общество

Ростовчанина осудили на два года за экстремизм

Мужчина содействовал запрещенной террористической группировке
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Приговор вынес Ворошиловский суд Ростова-на-ДонуПриговор вынес Ворошиловский суд Ростова-на-ДонуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В донской столице осудили жителя Ростова-на-Дону Владислава Куликова. Мужчина призывал к экстремизму в интернете, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.

В ходе расследования установлено, что мужчина размещал на своей страничке в соцсетях видеоматериалы и комментарии, оправдывающие идеологию и деятельность запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».

Уголовное дело было возбуждено на основании данных, полученных военной контрразведкой.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону к двум годам лишения свободы условно. Подсудимому запретили заниматься администрированием сайтов в интернете в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области мужчина залез в ювелирную мастерскую, откуда похитил драгоценных металлов на 170 тысяч рублей
В Зернограде сотрудники ФСБ накрыли крупную нарколабораторию и задержали девять сбытчиков
В Таганроге 18-летний парень на угнанной машине протаранил стену дома
В Ростовской области начался отопительный сезон
«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов
В аэропорту «Платов» открыли новый рейс в Стамбул
В Ростовской области ищут 83-летнюю женщину
Футболист Павел Мамаев и жена прогулялись по Ростову-на-Дону
«Праздновать шампанским начали с утра»: «Миссис Россия» Полина Диброва отметила день рождения с мамой в Греции
«Ого, вот это розы»: Футболист Дмитрий Тарасов поздравил супругу букетом с ее рост
Условия по кредитованию жилых домов стали лучше