Ростовчанина осудили на два года за экстремизм

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-02T17:35:14+03:00

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В донской столице осудили жителя Ростова-на-Дону Владислава Куликова. Мужчина призывал к экстремизму в интернете, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.

В ходе расследования установлено, что мужчина размещал на своей страничке в соцсетях видеоматериалы и комментарии, оправдывающие идеологию и деятельность запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».

Уголовное дело было возбуждено на основании данных, полученных военной контрразведкой.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону к двум годам лишения свободы условно. Подсудимому запретили заниматься администрированием сайтов в интернете в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU