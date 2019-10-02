Ростовчанина осудили на два года за экстремизм
В донской столице осудили жителя Ростова-на-Дону Владислава Куликова. Мужчина призывал к экстремизму в интернете, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.
В ходе расследования установлено, что мужчина размещал на своей страничке в соцсетях видеоматериалы и комментарии, оправдывающие идеологию и деятельность запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».
Уголовное дело было возбуждено на основании данных, полученных военной контрразведкой.
Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону к двум годам лишения свободы условно. Подсудимому запретили заниматься администрированием сайтов в интернете в течение двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU