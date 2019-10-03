Власти Ростова-на-Дону благоустроят парк Собино

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-03T11:34:27+03:00

Благоустройство парка откладывается уже два года. Фото: vk "Парк Собино. Проблемы. Решения. Объединение."

Изменить размер текста: A A

В донской столице планируют благоустроить парк им. Собино в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону за счет городского бюджета.

- В 2020 году нам необходимо приступить к благоустройству парка. Раз мы не смогли выполнить этот объект за федеральный счет, значит будем делать это за муниципальный счет, – сказал исполняющий обязанности главы Администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко Алексей Логвиненко.

Провести благоустройство власти планируют с 2017 году, но в ходе выполнения работ подрядчиком были обнаружены остатки старого кладбища и объекты, обладающие признаками архитектурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU