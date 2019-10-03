2019-10-03T17:56:25+03:00
Общество

Ростовчанин насмерть сбил пешехода на Королева

От полученных травм пострадавший умер в карете скорой помощи
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Личность погибшего мужчины устанавливаетсяЛичность погибшего мужчины устанавливаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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28-летний ростовчанин сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте на улице Королева в районе дома № 3

- Водитель на автомобиле «Вольво» допустил наезд на мужчину вне пешеходного перехода, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах Ростовской области.

По его словам, пострадавший мужчина скончался от полученных трав машине скорой помощи.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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