Ростовчанин насмерть сбил пешехода на Королева

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-03T17:56:25+03:00

От полученных травм пострадавший умер в карете скорой помощи

Изменить размер текста: A A

28-летний ростовчанин сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте на улице Королева в районе дома № 3

- Водитель на автомобиле «Вольво» допустил наезд на мужчину вне пешеходного перехода, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах Ростовской области.

По его словам, пострадавший мужчина скончался от полученных трав машине скорой помощи.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU