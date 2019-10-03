Ростовчанин насмерть сбил пешехода на Королева
От полученных травм пострадавший умер в карете скорой помощи
Личность погибшего мужчины устанавливаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
28-летний ростовчанин сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте на улице Королева в районе дома № 3
- Водитель на автомобиле «Вольво» допустил наезд на мужчину вне пешеходного перехода, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах Ростовской области.
По его словам, пострадавший мужчина скончался от полученных трав машине скорой помощи.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU