В центре Ростова-на-Дону танцевал голый парень

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-04T09:27:05+03:00

парень пугал прохожих и бросался на машины. Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

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В самом центре донской столицы накануне разгуливал голый мужчина. Парень устроил танцы без одежды в центре города.

- Голый парень сначала танцевал на Пушкинской, потом побежал на Театральный проспект и начал кидаться на машины, погнул крыло, - сообщил очевидец в группе "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону".

По словам очевидцев, молодой человек вел себя неадекватно. Он не реагировал на замечания прохожих.

Обеспокоенные горожане сообщили о произошедшем в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU