В центре Ростова-на-Дону танцевал голый парень
Мужчина пугал прохожих
парень пугал прохожих и бросался на машины. Фото: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В самом центре донской столицы накануне разгуливал голый мужчина. Парень устроил танцы без одежды в центре города.
- Голый парень сначала танцевал на Пушкинской, потом побежал на Театральный проспект и начал кидаться на машины, погнул крыло, - сообщил очевидец в группе "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону".
По словам очевидцев, молодой человек вел себя неадекватно. Он не реагировал на замечания прохожих.
Обеспокоенные горожане сообщили о произошедшем в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU