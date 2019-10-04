Новым замом Василия Голубева стал 44-летний замглавы Росморречфлота Виктор Вовк
Губернатор Василий Голубев подписал приказ о назначении своего нового заместителя – Виктор Вовка, до недавних пор занимавшего пост замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.
Виктору Вовку 44 года, он уроженец Ростова-на-Дону, выпускник юрфака РГУ, после вуза трудился в коммерческих организациях транспортного комплекса, несколько лет трудился генеральным директором «Ростовского порта».
С 2010-го – замглавы Росморречфлота, где он курировал деятельность ряда управлений - внутреннего водного транспорта, экономики и финансов, морских портов и развития инфраструктуры, а также структурные подразделения ведомства. 27 сентября нынешнего года написал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию, отставка была принята спустя три дня.
А 3 октября он получил новое назначение – в правительстве Ростовской области: он будет отвечать за дорожную отрасль, транспорт и строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU