Новым замом Василия Голубева стал 44-летний замглавы Росморречфлота Виктор Вовк

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-04T11:14:06+03:00

Виктор Вовк более восьми лет проработал в Росморречфлоте. Фото: официальный сайт.

В правительстве Ростовской области он будет курировать дорожную отрасль, транспорт и строительство

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Губернатор Василий Голубев подписал приказ о назначении своего нового заместителя – Виктор Вовка, до недавних пор занимавшего пост замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Виктору Вовку 44 года, он уроженец Ростова-на-Дону, выпускник юрфака РГУ, после вуза трудился в коммерческих организациях транспортного комплекса, несколько лет трудился генеральным директором «Ростовского порта».

С 2010-го – замглавы Росморречфлота, где он курировал деятельность ряда управлений - внутреннего водного транспорта, экономики и финансов, морских портов и развития инфраструктуры, а также структурные подразделения ведомства. 27 сентября нынешнего года написал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию, отставка была принята спустя три дня.

А 3 октября он получил новое назначение – в правительстве Ростовской области: он будет отвечать за дорожную отрасль, транспорт и строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU