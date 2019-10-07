2019-10-07T09:30:20+03:00
Общество

В Ростовской области ищут 69-летнего пенсионера

Мужчина пропал в выходные в Таганроге
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пропал в выходные. Фото: Лиза Алерт Юг.Мужчина пропал в выходные. Фото: Лиза Алерт Юг.
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В Ростовской области в розыск объявлен 69-летний Николай Марченко. Известно, что его видели в субботу, 5 октября. В тот день пенсионер вышел из своего дома, расположенного в городе Таганроге, однако с тех пор о его местонахождении неизвестно ни родным, ни близким.

- В день исчезновения Николай Федорович был одет в куртку темно-зеленого цвета, синее трико с белой полоской по бокам, черные туфли, - рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками. - Рост мужчины 186 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

С собой у него был ключи от квартиры. Поисковики говорят, что пожилой дончанин нуждается в медицинской помощи, также у него возможны провалы в памяти.

Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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