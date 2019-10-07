В Ростовской области ищут 69-летнего пенсионера
В Ростовской области в розыск объявлен 69-летний Николай Марченко. Известно, что его видели в субботу, 5 октября. В тот день пенсионер вышел из своего дома, расположенного в городе Таганроге, однако с тех пор о его местонахождении неизвестно ни родным, ни близким.
- В день исчезновения Николай Федорович был одет в куртку темно-зеленого цвета, синее трико с белой полоской по бокам, черные туфли, - рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками. - Рост мужчины 186 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.
С собой у него был ключи от квартиры. Поисковики говорят, что пожилой дончанин нуждается в медицинской помощи, также у него возможны провалы в памяти.
Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.
АЛЛО!
Звоните по номерам: 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU