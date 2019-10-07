Самую красивую женщину России раскритиковали за откровенное фото в ванной
Многодетная мать Полина Диброва в очередной раз удивила поклонников. На этот раз признанная красавица (супруга известного телеведущего - обладательница короны «Миссис Россия» - прим. автр.) опубликовала в своем Instagram фото из ванной в комнаты. На нем из одежды на Полине только белоснежное полотенце на голове, а остальная красота прикрыта пеной. Таким образом модель проиллюстрировала слова: «Хочется под одеяло, пену или на солнце».
Однако некоторые поклонники не поняли связь поста и снимком, обнародованным моделью.
- Что-то я не поняла к чему эта фотка? - написала одна из подписчиц.
- Вам муж разрешает такие выкладывать? Меня бы убил, - недоумевает другая.
- Не стыдно такое выставлять!!!??? - снабдила свой комментарием обилием знаков препинания третья.
Были комментарии и от тех, кому понравилось увиденное: «Откровенное фото», «Красивая женщина, огонь», «Красота обезоруживает» и «Секси!».
Напомним, в свое время Полина вызвала бурю обсуждений после того, как опубликовала откровенное фото на пляже с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU