Самую красивую женщину России раскритиковали за откровенное фото в ванной

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-07T10:15:46+03:00

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Многодетная мать Полина Диброва в очередной раз удивила поклонников. На этот раз признанная красавица (супруга известного телеведущего - обладательница короны «Миссис Россия» - прим. автр.) опубликовала в своем Instagram фото из ванной в комнаты. На нем из одежды на Полине только белоснежное полотенце на голове, а остальная красота прикрыта пеной. Таким образом модель проиллюстрировала слова: «Хочется под одеяло, пену или на солнце».

Однако некоторые поклонники не поняли связь поста и снимком, обнародованным моделью.

- Что-то я не поняла к чему эта фотка? - написала одна из подписчиц.

- Вам муж разрешает такие выкладывать? Меня бы убил, - недоумевает другая.

- Не стыдно такое выставлять!!!??? - снабдила свой комментарием обилием знаков препинания третья.

polinadibrova Хочется под одеяло, пену или на солнце

Были комментарии и от тех, кому понравилось увиденное: «Откровенное фото», «Красивая женщина, огонь», «Красота обезоруживает» и «Секси!».

Напомним, в свое время Полина вызвала бурю обсуждений после того, как опубликовала откровенное фото на пляже с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU