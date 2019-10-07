В Ростове автомобиль перевернулся на бок после аварии в ЗЖМ

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-07T11:46:32+03:00

Один из водителей не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 7 октября, иномарка перевернулась набок после аварии в Западном жилом массиве Ростов-на-Дону. Происшествие случилось около 4 часов утра на улице Петрашевской.

По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением, в результате в районе пересечения с улицей Интернациональной столкнулись три автомобиля: «Фольксваген», «Транзит» и «Шкода». После столкновения «Фольксваген» перевернулся на бок.

- По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU