2019-10-07T11:46:32+03:00
Общество

В Ростове автомобиль перевернулся на бок после аварии в ЗЖМ

Один из водителей не справился с управлением
ДЕНИСОВ ПЕТР
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По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В понедельник, 7 октября, иномарка перевернулась набок после аварии в Западном жилом массиве Ростов-на-Дону. Происшествие случилось около 4 часов утра на улице Петрашевской.

По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением, в результате в районе пересечения с улицей Интернациональной столкнулись три автомобиля: «Фольксваген», «Транзит» и «Шкода». После столкновения «Фольксваген» перевернулся на бок.

- По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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