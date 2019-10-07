Дмитрий Дибров почтил память писателя Михаила Шолохова

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-07T12:53:37+03:00

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Известный телеведущий 60-летний Дмитрий Дибров минувшие выходные провел на родной земле. Снимки из станиц Вешенской и Каргинской Ростовской области появились на странице телеведущего в Instagram.

dibrovdmitry С Александром Михайловичем Щолоховым. В станице Каргинской прошло летство его дела

Шоумен посетил праздник «Каргинская ярмарка на Покрова» с внуком великого русского писателя Михаила Шолохова - Александром. Дмитрий Дибров опубликовал фото в казачьей форме возле могилы легендарного донского писателя. Телеведущий был в казачьей форме с орденами и медалями.

- Честь и слава, - подписал фотографию Дмитрий Дибров.

dibrovdmitry Супруги Дибровы много путешествуют

Дмитрий Дибров вместо со своей женой Полиной часто бывают в родных краях. Даже в условиях напряженного рабочего графика, телеведущий часто приезжают в Ростов-на-Дону. Здесь Дибровы наслаждаются красотами Дона, а также проводят время с родственниками и друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU