2019-10-07T12:53:37+03:00
Общество

Дмитрий Дибров почтил память писателя Михаила Шолохова

Телеведущий посетил музей-заповедник
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Телеведущий побывал у могилы легендарного донского писателя. Фото: Instagram Дмитрий ДибровТелеведущий побывал у могилы легендарного донского писателя. Фото: Instagram Дмитрий Дибров
Изменить размер текста:

Известный телеведущий 60-летний Дмитрий Дибров минувшие выходные провел на родной земле. Снимки из станиц Вешенской и Каргинской Ростовской области появились на странице телеведущего в Instagram.

dibrovdmitrydibrovdmitry
С Александром Михайловичем Щолоховым. В станице Каргинской прошло летство его дела
476 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Шоумен посетил праздник «Каргинская ярмарка на Покрова» с внуком великого русского писателя Михаила Шолохова - Александром. Дмитрий Дибров опубликовал фото в казачьей форме возле могилы легендарного донского писателя. Телеведущий был в казачьей форме с орденами и медалями.

- Честь и слава, - подписал фотографию Дмитрий Дибров.

dibrovdmitrydibrovdmitry
Супруги Дибровы много путешествуют
844 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Дмитрий Дибров вместо со своей женой Полиной часто бывают в родных краях. Даже в условиях напряженного рабочего графика, телеведущий часто приезжают в Ростов-на-Дону. Здесь Дибровы наслаждаются красотами Дона, а также проводят время с родственниками и друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый выпуск инвестиционных облигаций размещает ВТБ
Восемь игроков ФК "Ростов" вызваны в сборные
В Ростове автомобиль перевернулся на бок после аварии в ЗЖМ
В Ростовской области обнаружили контрабандные сигареты на 33 миллиона рублей
В Ростовской области задержали браконьеров с уловом на три миллиона рублей
Самую красивую женщину России раскритиковали за откровенное фото в ванной
В Ростовской области ищут 69-летнего пенсионера
В Ростовской области пьяный подполковник полиции устроил аварию
Отключение света в Ростове-на-Дону: где и когда не будет электричества
Ростовчанина задержали за попытку кражи из магазина
Виктория Лопырева рассказала, как отметила восьмой месяц малыша
Под Ростовом потушили ландшафтный пожар
Семейная пара из Ростова попалась на краже телевизора
«Ростов-Дон» стартовал в Лиге чемпионов с крупной победы
Штормовое предупреждение: в донском МЧС сообщили о резком ухудшении погоды
Под Ростовом борются с крупным ландшафтным пожаром
Увезли на «скорой»: в Ростове-на-Дону сбили человека
Кофемолка и весы: в Ростове-на-Дону задержали сбытчика героина
Актер Павел Деревянко рассказал о дружбе с президентом Украины
В Ростовской области нашли школьников, сбежавших от бабушки
В Ростове на улице Оганова образовалась пробка из-за аварии
Взял только золото: ростовчанин стал жертвой квартирной кражи
На Дону два брата-школьника сбежали из дома из-за бабушки
Погода в Ростове-на-Дону: рассказываем, какие будут выходные
В Ростовской области водитель умер , скрепляя тросом два автомобиля
Смерть на встречной: в Ростовской области произошла авария с летальным исходом
В Ростове-на-Дону загорелась многоэтажка: есть погибший
Ростовчанам предложили придумать название для улицы возле "Ростов-Арены"