Дмитрий Дибров почтил память писателя Михаила Шолохова
Известный телеведущий 60-летний Дмитрий Дибров минувшие выходные провел на родной земле. Снимки из станиц Вешенской и Каргинской Ростовской области появились на странице телеведущего в Instagram.
Шоумен посетил праздник «Каргинская ярмарка на Покрова» с внуком великого русского писателя Михаила Шолохова - Александром. Дмитрий Дибров опубликовал фото в казачьей форме возле могилы легендарного донского писателя. Телеведущий был в казачьей форме с орденами и медалями.
- Честь и слава, - подписал фотографию Дмитрий Дибров.
Дмитрий Дибров вместо со своей женой Полиной часто бывают в родных краях. Даже в условиях напряженного рабочего графика, телеведущий часто приезжают в Ростов-на-Дону. Здесь Дибровы наслаждаются красотами Дона, а также проводят время с родственниками и друзьями.
ИСТОЧНИК KP.RU