Тата Карапетян напомнила возлюбленному Виктории Лопыревой о совместных детях
Бывшая жена бизнесмена Игоря Булатова стала ежемесячно публиковать фотографии детей в своем аккаунте в Instagaram. Все дело в том, что каждый месяц его новая пассия Виктория Лопырева празднует с экс-супругом Таты Карапетян отмечают мини-праздник их общего сына Марка.
За несколько дней до милого торжества, которое празднуют Виктория Лопырева и Игорь Булатов, Тата Карапетян опубликовала сына и дочери, напомнив бывшему мужу о том, что кроме Марка-Лионеля, у него есть еще дети.
Сам Игорь Булатов заявляет, что экс-супруга Тата Карапетян не позволяет ему общаться с детьми. Бизнесмену даже якобы пришлось подать в суд на бывшую жену, чтобы беспрепятственно и по закону общаться с детьми.
Виктория Лопырева поддерживает Игоря Булатова. Знаменитая блондинка недавно устроила для семьи праздник в честь 8 месяцев с дня рождения их сына Марка-Лионеля. Подписчики ростовской красавицы уверены, что Виктория пытается окружить возлюбленного лаской и заботой, а Тата Карапетян пытается задеть чувства бывшего супруга.
ИСТОЧНИК KP.RU