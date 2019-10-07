2019-10-07T18:03:07+03:00
Общество

Тата Карапетян напомнила возлюбленному Виктории Лопыревой о совместных детях

Игорь Булатов не видел детей после развода
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Тата Карапетян воспитывает двоих детей от Игоря Булатова. Фото: Instagarm Таты КарапетянТата Карапетян воспитывает двоих детей от Игоря Булатова. Фото: Instagarm Таты Карапетян
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Бывшая жена бизнесмена Игоря Булатова стала ежемесячно публиковать фотографии детей в своем аккаунте в Instagaram. Все дело в том, что каждый месяц его новая пассия Виктория Лопырева празднует с экс-супругом Таты Карапетян отмечают мини-праздник их общего сына Марка.

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We will always support you our baby Mark Leo V #8month
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За несколько дней до милого торжества, которое празднуют Виктория Лопырева и Игорь Булатов, Тата Карапетян опубликовала сына и дочери, напомнив бывшему мужу о том, что кроме Марка-Лионеля, у него есть еще дети.

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Дети Таты Карапетян и Игоря Булатова
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Сам Игорь Булатов заявляет, что экс-супруга Тата Карапетян не позволяет ему общаться с детьми. Бизнесмену даже якобы пришлось подать в суд на бывшую жену, чтобы беспрепятственно и по закону общаться с детьми.

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Perfect Sunday evening with my Angels #AmeliKey
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Виктория Лопырева поддерживает Игоря Булатова. Знаменитая блондинка недавно устроила для семьи праздник в честь 8 месяцев с дня рождения их сына Марка-Лионеля. Подписчики ростовской красавицы уверены, что Виктория пытается окружить возлюбленного лаской и заботой, а Тата Карапетян пытается задеть чувства бывшего супруга.

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Женщины, девушки, девочки... мамыыыы..... чем прикармливаете своих детей? Посоветуйте фирмы баночного питания на случай, если готовить, вдруг, лень И, да, мы выяснили, что кабачок Марку Лео не очень нравится)) V p.s. Кстати, приобрела офигенную машину для приготовления детского пюре, расскажу как-нибудь
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ИСТОЧНИК KP.RU

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