Тата Карапетян напомнила возлюбленному Виктории Лопыревой о совместных детях

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-07T18:03:07+03:00

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Бывшая жена бизнесмена Игоря Булатова стала ежемесячно публиковать фотографии детей в своем аккаунте в Instagaram. Все дело в том, что каждый месяц его новая пассия Виктория Лопырева празднует с экс-супругом Таты Карапетян отмечают мини-праздник их общего сына Марка.

lopyrevavika We will always support you our baby Mark Leo V #8month

За несколько дней до милого торжества, которое празднуют Виктория Лопырева и Игорь Булатов, Тата Карапетян опубликовала сына и дочери, напомнив бывшему мужу о том, что кроме Марка-Лионеля, у него есть еще дети.

tatakey Дети Таты Карапетян и Игоря Булатова

Сам Игорь Булатов заявляет, что экс-супруга Тата Карапетян не позволяет ему общаться с детьми. Бизнесмену даже якобы пришлось подать в суд на бывшую жену, чтобы беспрепятственно и по закону общаться с детьми.

tatakey Perfect Sunday evening with my Angels #AmeliKey

Виктория Лопырева поддерживает Игоря Булатова. Знаменитая блондинка недавно устроила для семьи праздник в честь 8 месяцев с дня рождения их сына Марка-Лионеля. Подписчики ростовской красавицы уверены, что Виктория пытается окружить возлюбленного лаской и заботой, а Тата Карапетян пытается задеть чувства бывшего супруга.

lopyrevavika Женщины, девушки, девочки... мамыыыы..... чем прикармливаете своих детей? Посоветуйте фирмы баночного питания на случай, если готовить, вдруг, лень И, да, мы выяснили, что кабачок Марку Лео не очень нравится)) V p.s. Кстати, приобрела офигенную машину для приготовления детского пюре, расскажу как-нибудь

ИСТОЧНИК KP.RU