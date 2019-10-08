2019-10-08T11:51:46+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ и Mastercard запустили акцию для бизнеса «Болей за хоккей!»

Информация предоставлена пресс-службой «УРАЛСИБ»
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Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
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Банк УРАЛСИБ совместно с международной платёжной системой Masterсard запустили акцию «Болей за хоккей!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В период проведения Регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обладатели действующих бизнес-карт Mastercard, выпущенных Банком УРАЛСИБ, а также открывшие новую бизнес-карту в течение срока действия акции, смогут выиграть билеты на матчи любимых клубов.

Всего разыгрываются 200 билетов на матчи Регулярного Чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 гг. в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Челябинск, Нижний Новгород, Нижнекамск. Каждый победитель получит по 2 билета на матч КХЛ.

Для того чтобы принять участие в акции «Болей за хоккей!», необходимо в течение периода действия акции оплачивать товары и услуги бизнес-картой Mastercard Банка УРАЛСИБ. При этом минимальная сумма одной транзакции должна составлять не менее 100 рублей, а общий объем трат по бизнес-карте за календарный месяц должен превышать 15 000 рублей.

Победитель определяется простым рейтингованием количества совершенных транзакций по картам клиентов Банка. Количество карт, которые можно использовать в рамках акции, не ограничено – Банк ведет подсчет количества транзакций по каждой бизнес-карте отдельно.

Акция проводится с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно и проходит в три этапа, по итогам каждого из которых будут определены победители. Один клиент может стать победителем только одного этапа.

Узнать подробности акции «Болей за хоккей!», о сроках передачи вознаграждения, а также о перечне операций по бизнес-картам, не участвующих в акции, и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

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