В Ростове-на-Дону на улицах города установят около 200 новых светофоров

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-08T12:01:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Городские власти планируют установить на улицах Ростова-на-Дону до конца 2019 года 174 новых светофора. Из городского бюджета на это выделено 2,1 миллиона рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

Сейчас дирекция по строительству объектов инфраструктуры города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займется размещением. Новые светофоры появятся на площади Свободы, также еще на двенадцати улицах и трех проспектах до конца года. Подрядчику предстоит провести все установочные работы.

Победителя выберут 17 октября. Подрядчик должен выполнить работы в течение 60 календарных дней с момента подписания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU