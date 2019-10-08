Троллейбус-гармошка выехал на улицы Ростова-на-Дону
В донской столице вышел на маршрут №10 «Центральный рынок – проспект Стачки ВОС» троллейбус-гармошка.
Это один из 14 троллейбусов, которые Москва передала Ростову в 2018 году на безвозмездной основе. В течение нескольких месяцев специалисты проводили ремонтные работы.
- Троллейбусы такого класса не работали в донской столице с 2002 года. В планах у ростовских властей восстановить ещё шесть аналогичных машин – четыре «Тролза-6206.00 «Мегаполис», а также по одному ВМЗ-62151 «Премьер» и СВАРЗ-6237, - рассказали в «Ростовском городском транспорте».
Стоит отметить, что троллейбусы и автобусы особо большой вместимости массово ушли с маршрутов донской столицы еще в 2014 году.
ИСТОЧНИК KP.RU