Троллейбус-гармошка выехал на улицы Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-08T12:34:25+03:00

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В донской столице вышел на маршрут №10 «Центральный рынок – проспект Стачки ВОС» троллейбус-гармошка.

Это один из 14 троллейбусов, которые Москва передала Ростову в 2018 году на безвозмездной основе. В течение нескольких месяцев специалисты проводили ремонтные работы.

- Троллейбусы такого класса не работали в донской столице с 2002 года. В планах у ростовских властей восстановить ещё шесть аналогичных машин – четыре «Тролза-6206.00 «Мегаполис», а также по одному ВМЗ-62151 «Премьер» и СВАРЗ-6237, - рассказали в «Ростовском городском транспорте».

Стоит отметить, что троллейбусы и автобусы особо большой вместимости массово ушли с маршрутов донской столицы еще в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU