2019-10-08T12:56:08+03:00
Общество

Троих мужчин осудили за вооруженное ограбление подростков в Ростовской области

Преступники пугали детей пневматическим пистолетом
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Осужденные отправятся в исправительную колониюОсужденные отправятся в исправительную колониюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Волгодонске осудили троих мужчин за разбойное нападение на подростков. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Асхаб Сулипов, Саид Рашидов и Рамазан Колия в мае 2019 года вооружились пневматическим пистолетом и отобрали у двух несовершеннолетних мобильные телефоны.

- Вооруженные злоумышленники заставили школьников назвать пароли для разблокировки смартфонов, - отметили в ведомстве.

Мужчины скрылись с места происшествия, но сотрудники правоохранительных органов смогли их вычислить и задержать.

Судья приговорил Колия и Рашидова к двум годам лишения свободы, а Сулипову назначил наказание в виде двух с половиной лет. Осужденные будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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