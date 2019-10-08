Троих мужчин осудили за вооруженное ограбление подростков в Ростовской области
В Волгодонске осудили троих мужчин за разбойное нападение на подростков. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Асхаб Сулипов, Саид Рашидов и Рамазан Колия в мае 2019 года вооружились пневматическим пистолетом и отобрали у двух несовершеннолетних мобильные телефоны.
- Вооруженные злоумышленники заставили школьников назвать пароли для разблокировки смартфонов, - отметили в ведомстве.
Мужчины скрылись с места происшествия, но сотрудники правоохранительных органов смогли их вычислить и задержать.
Судья приговорил Колия и Рашидова к двум годам лишения свободы, а Сулипову назначил наказание в виде двух с половиной лет. Осужденные будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU