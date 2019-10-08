2019-10-08T15:13:51+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону автобус на метане задымился во время поездки

Пассажиры покинули транспортное средство [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пассажиров вывели из автобуса. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — Новости"Пассажиров вывели из автобуса. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — Новости"
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В донской столице во вторник, 8 октября, автобус на метане, следующий по маршруту №94 «станция Первомайская – Сельмаш», во время движения начал дымиться. Инцидент произошел на пересечении улиц Дачная и Вавилова.

Автобус задымился.

По информации компании «ИПОПАТ-Юг», в транспортном средстве лопнул патрубок системы охлаждения. Всех пассажиров оперативно вывели и пересадили в другой автобус этого же маршрута.

- Ремонтная группа уже провела технический осмотр автобуса, сейчас он снова находится на линии в исправном состоянии, – отметили в компании «ИПОПАТ-Юг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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