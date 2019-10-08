В Ростове-на-Дону автобус на метане задымился во время поездки
В донской столице во вторник, 8 октября, автобус на метане, следующий по маршруту №94 «станция Первомайская – Сельмаш», во время движения начал дымиться. Инцидент произошел на пересечении улиц Дачная и Вавилова.
Автобус задымился.
По информации компании «ИПОПАТ-Юг», в транспортном средстве лопнул патрубок системы охлаждения. Всех пассажиров оперативно вывели и пересадили в другой автобус этого же маршрута.
- Ремонтная группа уже провела технический осмотр автобуса, сейчас он снова находится на линии в исправном состоянии, – отметили в компании «ИПОПАТ-Юг».
ИСТОЧНИК KP.RU