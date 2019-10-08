В Ростове-на-Дону автобус на метане задымился во время поездки

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-08T15:13:51+03:00

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В донской столице во вторник, 8 октября, автобус на метане, следующий по маршруту №94 «станция Первомайская – Сельмаш», во время движения начал дымиться. Инцидент произошел на пересечении улиц Дачная и Вавилова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/736584" frameborder="0"></iframe> Автобус задымился.

По информации компании «ИПОПАТ-Юг», в транспортном средстве лопнул патрубок системы охлаждения. Всех пассажиров оперативно вывели и пересадили в другой автобус этого же маршрута.

- Ремонтная группа уже провела технический осмотр автобуса, сейчас он снова находится на линии в исправном состоянии, – отметили в компании «ИПОПАТ-Юг».

ИСТОЧНИК KP.RU