Ростовский бодибилдер выиграл турнир в Астрахани

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-08T14:57:04+03:00

Спортсмен стал лучшим в категории "Бодибилдинг". Фото: vk "ФЕДЕРАЦИЯ БОДИБИЛДИНГА г.Ростова-на-Дону и РО"

Мужчина стал чемпионом в категории больше 100 килограмм

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Житель Ростова-на-Дону Евгений Любельский занял первое место на открытом турнире по бодибилдингу в Астрахани.

Ростовчанин стал лучшим среди спортсменов весом больше 100 килограммов. Ему не было равных в номинации «Бодибилдинг».

- Уже 13 октября Евгений Любельский поучаствует в престижном чемпионате по фитнесу и бодибилдингу, который пройдет в донской столице - рассказали в Федерации бодибилдинга Ростова-на-Дону и РО.

В прошлом месяце Евгений Любельский занял третье место в весовой категории больше 100 килограммов на чемпионате ЦФО, который проходил в столице. В соревновании участвовали спортсмены из Москвы, Ярославля, Воронежа и других городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU