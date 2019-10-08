Ростовский бодибилдер выиграл турнир в Астрахани
Житель Ростова-на-Дону Евгений Любельский занял первое место на открытом турнире по бодибилдингу в Астрахани.
Ростовчанин стал лучшим среди спортсменов весом больше 100 килограммов. Ему не было равных в номинации «Бодибилдинг».
- Уже 13 октября Евгений Любельский поучаствует в престижном чемпионате по фитнесу и бодибилдингу, который пройдет в донской столице - рассказали в Федерации бодибилдинга Ростова-на-Дону и РО.
В прошлом месяце Евгений Любельский занял третье место в весовой категории больше 100 килограммов на чемпионате ЦФО, который проходил в столице. В соревновании участвовали спортсмены из Москвы, Ярославля, Воронежа и других городов России.
ИСТОЧНИК KP.RU