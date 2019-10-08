2019-10-08T16:40:12+03:00
Общество

В Ростовской области на неделю отменят шесть пригородных поездов из-за ремонта железнодорожных путей

Поезда не поедут по маршруту Лихая – Глубокая
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
На время будет прекращено движение шести электричекНа время будет прекращено движение шести электричекФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В донском регионе из-за ремонта железнодорожных путей временно отменяются шесть пригородных поездов. Как сообщает минтранс Ростовской области, изменения в графике движения поездов планируются с 20 по 27 октября.

В это время будет прекращено движение электричек №№ 6361, 6354, 6351, 6360, 6355 и 6362 назначением Лихая – Глубокая, а также в обратном направлении.

- Прекращение движения электричек связано с работами по капитальном ремонту нечетного пути перегона Погорелово – Глубокая, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24