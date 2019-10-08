В Ростовской области на неделю отменят шесть пригородных поездов из-за ремонта железнодорожных путей

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-08T16:40:12+03:00

На время будет прекращено движение шести электричек Фото: Алина НИЗАМОВА

Поезда не поедут по маршруту Лихая – Глубокая

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В донском регионе из-за ремонта железнодорожных путей временно отменяются шесть пригородных поездов. Как сообщает минтранс Ростовской области, изменения в графике движения поездов планируются с 20 по 27 октября.

В это время будет прекращено движение электричек №№ 6361, 6354, 6351, 6360, 6355 и 6362 назначением Лихая – Глубокая, а также в обратном направлении.

- Прекращение движения электричек связано с работами по капитальном ремонту нечетного пути перегона Погорелово – Глубокая, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU