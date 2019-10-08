Ростовская АЭС готова к работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-08T16:54:50+03:00

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На Ростовской АЭС прошла проверка готовности к работе в зимних условиях. Члены комиссии установили, что на предприятии выполнен полный комплекс работ по готовности к надёжной и стабильной работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок. Работы проводились в соответствии с утверждённым Планом мероприятий по подготовке Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2019-2020гг., всего было запланировано и выполнено почти 300 мероприятий.

Среди них: проведение внеплановых инструктажей персоналу с учётом выполняемых обязанностей в период ОЗП; обеспечение персонала зимней спецодеждой и обувью: создание в подразделениях необходимого запаса дизельного, компрессорного, турбинного и других горюче-смазочных масел для технического обслуживания и ремонта технологических систем и оборудования АЭС.

Также были проведены цеховые противоаварийные тренировки по темам, связанным с работой оборудования в зимних условиях. Персонал атомной станции продемонстрировал высокую степень готовности к действиям в условиях пониженных температур и экстремальных погодных ситуаций.

По итогам проверки рекомендовано выдать «Паспорт готовности Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов».

- Руководство станции предъявляет высокие требования к готовности оборудования энергоблока. Проведённый капитальный планово-предупредительный ремонт энергоблока №4 в августе-сентябре этого года, оформление необходимой документации дают все основания утверждать, что и в холодное время года Ростовская атомная станция будет работать стабильно, безопасно и надёжно, - отметил заместитель председателя комиссии, заместитель главного инженера по ремонту Ростовской АЭС Иван Малахов.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга составляет около 30%. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.