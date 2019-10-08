О легендарной защитнице Дона летчице Лидии Литвяк снимут фильм

СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-08T17:47:18+03:00

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Историей легендарной защитницы Ростовской области в годы Великой Отечественной войны заинтересовались известные режиссеры Андрей Шальопа и Ким Дружинин («28 панфиловцев»). Уже официально объявлено, что они снимут фильм о летчице, имя которой незаслуженно забыто.

- Дочь врага народа, полярница с внешностью кинозвезды, она в первом же воздушном бою сбила «Мессер» одного из самых известных асов Люфтваффе, - рассказали в поисковом движении «Миус-Фронт», где по крупицам собирали информацию о гибели героини. - После этого за Лидией была объявлена настоящая охота. А она продолжала сбивать вражеские самолеты и стала женщиной-истребителем №1 в мировой военной истории.

Она пропала в августе 1943 года во время тяжелых боев при прорыве немецкой обороны на рубеже реки Миус, не вернувшись с вылета. Поначалу ее хотели представить к званию Героя Советского Союза, но пошли разговоры, что она в плену. Останки пропавшей летчицы обнаружили лишь в конце 60-х годов в братской могиле на границе Ростовской и Донецкой областей.

О летчице Лидии Литвяк снимут фильмФото: Википедия

Известные режиссеры намерены восстановить имя Лидии Литвяк, рассказав о ее удивительной истории.

ИСТОЧНИК KP.RU