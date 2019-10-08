Труп мужчины несколько дней пролежал в квартире в Чкаловском
Спасатели вскрыли дверь
В обстоятельствах смерти мужчины разбираются сотрудники правоохранительных органовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону труп умершего мужчины несколько дней пролежал в одной из квартир Первомайского района.Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, спасателей вызвали родственники.
В течение нескольких дней обеспокоенные родственники не могли дозвониться до мужчины. Он не открывал дверь и не отвечал на телефонные звонки.
Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательной службы деблокировали дверь.Владельца квартиры обнаружили мертвым.
В обстоятельствах смерти мужчины сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU