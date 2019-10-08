Труп мужчины несколько дней пролежал в квартире в Чкаловском

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-08T17:51:34+03:00

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В Ростове-на-Дону труп умершего мужчины несколько дней пролежал в одной из квартир Первомайского района.Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, спасателей вызвали родственники.

В течение нескольких дней обеспокоенные родственники не могли дозвониться до мужчины. Он не открывал дверь и не отвечал на телефонные звонки.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательной службы деблокировали дверь.Владельца квартиры обнаружили мертвым.

В обстоятельствах смерти мужчины сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU