2019-10-08T17:51:34+03:00
Общество

Труп мужчины несколько дней пролежал в квартире в Чкаловском

Спасатели вскрыли дверь
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В обстоятельствах смерти мужчины разбираются сотрудники правоохранительных органовВ обстоятельствах смерти мужчины разбираются сотрудники правоохранительных органовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону труп умершего мужчины несколько дней пролежал в одной из квартир Первомайского района.Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, спасателей вызвали родственники.

В течение нескольких дней обеспокоенные родственники не могли дозвониться до мужчины. Он не открывал дверь и не отвечал на телефонные звонки.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательной службы деблокировали дверь.Владельца квартиры обнаружили мертвым.

В обстоятельствах смерти мужчины сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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