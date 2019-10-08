Подросток сбежал из детского дома в Ростовской области
Школьник покинул учреждение несколько дней назад
Мальчик ушел из детского дома несколько дней тому назад. Фото ГУ МВД по Ростовской области
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В Батайске из детского дома города сбежал подросток. 14-летний Данила Калиниченко покинул учреждение несколько дней назад. Теперь о его местонахождении ничего не известно.
Как рассказали в ГУ МВД по Ростовской области, на вид разыскиваемому 15 лет, его рост -165 сантиметров, он худощавого телосложения, на лице красные точки.
В день исчезновения он был одет в голубую майку с изображением растений, шорты и кроссовки.
АЛЛО!
Если вы видели, или знаете, где может находиться несовершеннолетний, позвоните по телефонам: 8(86354)5-74-00 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU