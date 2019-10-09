2019-10-09T10:13:38+03:00
Общество

«Мир Кавказу»: В ЮФУ стартует автопробег по республикам Северного Кавказа

Он состоится с 9 до 15 октября
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Делегация Южного федерального университета с 9 по 15 октября совершит автопробег по республикам Северо-Кавказского федерального округа в рамках федерального молодежного проекта «Мир Кавказу». Старт назначен на 08:3О с улицы Пушкинская, где расположена Зональная научная библиотека Ростова-на-Дону.

Как рассказали в вузе, в ходе автопробега запланировано посещение Кабардино-Балкарского государственного университета в городе Нальчике 10 октября, Института сервиса, туризма и дизайна филиала СКФУ в Пятигорске 12 октября, а также Майкопского государственного технологического университета, что в Республика Адыгея 14 октября. Основная цель забега - воспитание патриотизма и толерантности в обществе.

Известно, что участники автопробега встретятся как с руководителями органов исполнительной власти, курирующими вопросы молодежной и межэтнической политики, представителями органов студенческого самоуправления, другими студентами и профессорско-преподавательским составом.

А в процессе работы делегации в регионах планируется еще и проведение социологических и этнокультурных исследований, направленных на формирование добрососедского характера межнациональных взаимоотношений и знаний современной студенческой молодежи о культуре народов Юга России. Также запланировано проведение круглых столов с участием экспертов по вопросам противодействия распространения идеологии терроризма в молодежной среде.

Помимо этого в рамках презентации проекта пройдет представление научных докладов, посвященных опыту гармоничных межэтнических взаимодействий в Северо-Кавказском регионе.

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@TrueKPRU
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