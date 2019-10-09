2019-10-09T10:26:33+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону предложили установить камеру видеонаблюдения на Вавилова

Видеокамера зафиксирует массовые нарушения правил ПДД.
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчанка просит установить камеру на перекрестке улиц Вавилова и ДачнойРостовчанка просит установить камеру на перекрестке улиц Вавилова и ДачнойФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Ростова-на-Дону предложила установить камеру видеофиксации дорожных нарушений на перекрестке улиц Вавилова и Дачной. Соответствующую инициативу женщина разместила на сайте "Активный ростовчанин".

По мнению горожанки, сейчас автовладельцы на этом участке дороги массово игнорируют правила дорожного движения, чем провоцируют автомобильные аварии.

- Предлагаю повесить камеру на перекрестке ул.Вавилова - ул. Дачная, которая будет фиксировать нарушения при выезде с ул. Дачной. Водители, которые соблюдают правила на перекрестке, вынуждены стоять в пробке гораздо дольше из-за тех автовладельцев, которые игнорируют эти правила, - сообщила ростовчанка Екатерина Ласкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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