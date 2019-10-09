В Ростовской области объявлен в розыск водитель, задавивший девушку

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-09T11:05:55+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту автомобильной аварии в Каменске-Шахтинском, в котором погибла девушка-подросток. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области, еще одна жертва водителя находится в тяжелом состоянии.

- По версии следствия, 44-летний подозреваемый 4 октября 2019 года около десяти часов вечера, управляя автомобилем Mazda и проезжая по улице Молодежной в хуторе Груцинов Каменского района, сбил двух несовершеннолетних девочек 17 и 15 лет, а после скрылся с места происшествия, – отметили в ведомстве.

Специалистам удалось установить личность водителя, он объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU