2019-10-09T11:05:55+03:00
Общество

В Ростовской области объявлен в розыск водитель, задавивший девушку

Еще одна жертва автомобилиста находится в тяжелом состоянии
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейские установили личность водителяПолицейские установили личность водителяФото: Артем КИЛЬКИН
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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту автомобильной аварии в Каменске-Шахтинском, в котором погибла девушка-подросток. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области, еще одна жертва водителя находится в тяжелом состоянии.

- По версии следствия, 44-летний подозреваемый 4 октября 2019 года около десяти часов вечера, управляя автомобилем Mazda и проезжая по улице Молодежной в хуторе Груцинов Каменского района, сбил двух несовершеннолетних девочек 17 и 15 лет, а после скрылся с места происшествия, – отметили в ведомстве.

Специалистам удалось установить личность водителя, он объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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