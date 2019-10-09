2019-10-09T11:44:20+03:00
Общество

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова впервые показала своего возлюбленного

Спортсменка встречается с олимпийским чемпионом
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка показала своего возлюбленного. Фото: Instagarm Юлии ЕфимовойДевушка показала своего возлюбленного. Фото: Instagarm Юлии Ефимовой
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27-летняя чемпионка мира по плаванию, уроженка Ростовской области Юлия Ефимова перестала скрывать свой роман с Александром Лесуном. Спортсменка поделилась снимком с 31-летним олимпийским чемпионом по пятиборью.

Одна из самых привлекательных российских спортсменок дала понять, что ее сердце не свободно. Домыслы о романе Юлии Ефимовой и Александра Лесуна появились этой осенью. Отношения пара подтвердила только сейчас. Дончанка опубликовала в Instagarm совместное фото с возлюбленным.

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Влюбленные вместе побывали на соревнованиях по поло Will Rogers Polo Club в Лос-Анджелесе. Судя по фото, пловчиха удобно расположилась на коленях бойфренда, положив руку ему на плечо, а пятиборец придерживал красавицу.

Известно, что перед Олимпиадой в Токио Юлия Ефимова планировала завершить карьеру и отказаться от выступления в Париже в 2024 году. Поклонники спортсменки связывают это с тем, что спортсменка решила заняться своей личной жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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