В центре Ростова-на-Дону пьяного парня на скутере сбила иномарка
В центре города иномарка сбила молодого парня на скутере. ДТП произошло накануне в 23:25 около дома №16 на Ворошиловском проспекте.
По предварительной информации, 21-летний ростовчанин, управлявший скутером Honda, проигнорировал красный свет светофора и столкнулся с автомобилем Ford Focus, который проезжал перекресток.
Водитель автомобиля не пострадал, а парня, который находился за рулем скутера, с травмами доставили в больницу.
- По факту происшествия проводится проверка, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Водительских прав у пострадавшего парня не было
ИСТОЧНИК KP.RU