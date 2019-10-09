2019-10-09T12:19:42+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону пьяного парня на скутере сбила иномарка

У пострадавшего не было прав на управление скутером
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Водитель скутера пытался проехать на красный свет. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Водитель скутера пытался проехать на красный свет. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В центре города иномарка сбила молодого парня на скутере. ДТП произошло накануне в 23:25 около дома №16 на Ворошиловском проспекте.

По предварительной информации, 21-летний ростовчанин, управлявший скутером Honda, проигнорировал красный свет светофора и столкнулся с автомобилем Ford Focus, который проезжал перекресток.

Водитель автомобиля не пострадал, а парня, который находился за рулем скутера, с травмами доставили в больницу.

- По факту происшествия проводится проверка, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Водительских прав у пострадавшего парня не было

ИСТОЧНИК KP.RU

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