Житель Ростовской области убил сослуживца, защищая жену от домогательств

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-09T14:17:42+03:00

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Таганрогский городской суд вынес приговор мужчине, который убил друга-сослуживца, защищая свою жену от домогательств.

Трагедия произошла во время домашнего праздника в марте этого года. В гости к мужчине пришел коллега по работе со своей девушкой.

Во время застолья компания стала обсуждать близкие отношения между супругами. В какой-то момент хозяину квартиру показалось, что гость проявляет повышенный интерес к его супруге. Сослуживец толкнул главу семьи, тот упал, ударился головой и потерял сознание. Мужчина пришел в себя от криков сына. Он увидел, что гость схватил его супругу.

- Хозяин дома, защищая жену, схватил нож и ударил злоумышленника в руку, чтобы тот отпустил женщину, а затем он нанес нападавшему еще несколько ударов, - рассказали в ведомстве.

Суд приговорил подсудимого к одному году и 10 месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU