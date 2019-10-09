В Ростовской области ищут 71-летнюю Анну Назарову

СЕГОДНЯ 17:39 2019-10-09T17:39:01+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлена 71-летняя пенсионерка Анна Назарова. Известно, что последний раз пожилую женщину видели 30 сентября этого года. Однако с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

Сообщается, что радиус ее поиска достаточно обширный: дончанка могла направляться из Миллерово в город Таганрог.

- В день исчезновения Анна Васильевна была одета в серое пальто, черные брюки, берет бежевого цвета, - рассказали волонтеры, которые занимаются ее поисками. - Рост женщины 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, крашеные, глаза серые. С собой у нее был черная сумка с документами на ее же имя.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. И, если вы что-то знаете о местонахождении женщины, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU