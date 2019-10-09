2019-10-09T17:53:10+03:00
Общество

Вещий сон помог ростовским пенсионерам выиграть в лотерею квартиру

Наталья Назарова рассказала, что цифры ей приснились накануне розыгрыша
Ольга ГОПАЛО
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Фортуна улыбнулась Наталье и Михаил Назаровым. Фото: ГУСЕЙНОВ Виктор и предоставлено пресс-службой "Столото".Фортуна улыбнулась Наталье и Михаил Назаровым. Фото: ГУСЕЙНОВ Виктор и предоставлено пресс-службой "Столото".
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Ростовские пенсионеры смогли выиграть квартиру в лотерею. Как рассказала Наталья Назарова накануне победы она видела вещий сон.

- Мне приснились две цифры, - вспоминает женщина. - И я поняла, что они помогут выиграть в лотерею. Тогда купила всего один билет с заветными числами. И не ошиблась: нам действительно повезло!

В итоге, женщина проверила билет в Интернете. Правда, изначально, на победу ростовчанка отреагировала спокойно. Но когда поделилась новостью с мужем Михаилом Николаевичем, то уже не смогла сдержать слез радости. Правда, от квартиры, стоимостью 1,4 миллиона рублей, супружеская чета отказалась.

- Победители забрали выигрыш в денежном эквиваленте, - рассказали организаторы лотереи. - Они сделают ремонт в квартире и помогут дочери с покупкой машины. Также супруги отложат средства на исполнение своей мечты: путешествие на автомобиле по побережьям Азовского и Черного морей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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