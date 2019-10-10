СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-10T09:44:39+03:00

Выясняем, где и когда не будет света в Ростове-на-Дону 10 сентября 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда не будет света в Ростове-на-Дону 10 сентября

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Отключение света в Ростове-на-Дону 10 сентября 2019: какие дома и офисы останутся без электричества. Известно, что цель таких отключений - не допустить возникновения аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества

с 09:00 до 12:00:

- ул. Минераловодская 31-59, 26-46; пер. Рыбный 14-18, 3-9.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Венеры 34-46; ул. Обсерваторная; пер. Дивный; пер. Ясный; пер. Звездный; пер. Лунный просп. Ворошиловский 44-46, 46/176; ул. Красноармейская 176-182; ул. М. Горького 130-132; просп. Соколова 47-53.

с 09:00 до 17:00: - просп. Шолохова 83-107; ул. Селиванова 1-21, 34-62; ул. Промышленная 43-71, 54-84; ул. Металлургическая 22-38, 115-117; пер. Деревообделочный 5-15, 2-14; пер. Сборный 3-13, 2-14; пер. Литейный 1-15, 2-14.

- ул. Мечникова 75, 75Д, 77Е, 77Ж, 77Д, 79/1.

- ул. Сладкова 29-35, 70, 82-90, 61-65; ул. Калинина 59-65, 74-78; ул. Крайняя 26-74, 21-69; ул. Осипенко 16-62.

- ул. Татарская 70-112, 71-119; ул. Белорусская 189-221; пер. Мезенский 2-28, 39-87; ул. Славинская 65-79; пер. Охотский 40-82, 39-81; пер. Сахалинский 40-84; 45-89; пер. 2-й Сахалинский 4-24, 1-23; пер. 3-й Сахалинский 2-20, 1-17; пер. 4-й Сахалинский 2-16, 1-13; ул. Украинская 152-166, 151-175; пер. Мезенский 1-27; пер. Охотский 1-31, 2-38; ул. Алтайская 30-36, 29-35; пер. Сахалинский 1-39, 2-38; ул. Белорусская 182-194, 203-215; пер. Танаисский 1-7, 2-6; пер. Тузлов 1-7, 2-8; пер. Покровский 1-11, 2-8; пер. Чертковский; пер. Самбекский; пер. Синегорский.

- ул. 7-я линия 65-87, 66-96; ул. 9-я линия 51-87, 68-84; ул. Листопадова 93-109, 62-90.

с 09:00 до 18:00:

- ул. Пескова 17Е, 17П, 17Д; просп. Стачки 259, 259А, 259Б, 257, 304, 298; ул. Любительская 37; С/Т «Садовод-Любитель»; СНТ «Мечта».

с 10:00 до 12:00:

- ул. Волокаламская 1Б, 1/99; ул. Шеболдаева 101-АЗС.

- просп. Буденновский 101- школа Олимпийского резерва.

с 10:30 до 16:00:

- ул. Оганова 17/1, 17/2, 27, 27/1, 27/2.

с 11:00 до 15:00:

- ул. Собино 2-46.

с 14:00 до 17:00:

- ул. Вагулевского 96-106, ул. Ставского 9-15, 8-22; ул. Лензаводская 13-41, 2-24.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU