Клиенты Альфа-Банка могут открыть вклад со ставкой до 6,4%

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-11T16:41:49+03:00

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С 10 октября по 31 декабря этого года клиенты Альфа-Банка могут открыть акционный депозит в рублях «Еще выше», ставка по которому составит до 6,4% годовых. В финансовой организации предложили удобный способ накопления денежных средств с возможностью выбора способа начисления процентов (с капитализацией или без) и периодом размещения на полгода или один год. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Пополнять и снимать средства, а также продлять вклад автоматически по этому продукту нельзя.

«В настоящее время вклады остаются главным инструментом сбережений граждан России и важной частью финансового планирования. При этом, важнейшими факторами для вкладчиков при выборе накопительного продукта выступают: процентные ставки, условия по продукту и комфорт управления своими деньгами. Наиболее востребованными сроками размещения депозитов являются периоды от 6 месяцев до года. Всем названным критериям на 100% соответствует наше новое предложение – вклад «Еще выше», - рассказал руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Открытие вклада «Еще выше» клиентам доступно любым удобным способом: через интернет-банке «Альфа-Клик», мобильное приложение «Альфа-Мобайл», в одном из офисов либо через контакт-центр финансовой организации.