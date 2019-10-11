Житель Ростовской области похитил с банковской карты родственника полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:33 2019-10-11T18:33:04+03:00

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В донском регионе задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты.По информации донского главка МВД, в полицию обратился житель Краснодарского края. Мужчина рассказал, что с его карты пропало более 550 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что к краже причастен родственник мужчины, 26-летний житель Таганрога. Парень пользовался сим-картой потерпевшего, которая была привязана к банковской карте, он через мобильное приложение перевел на свой счет деньги. На них мужчина купил себе часы и телефон.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU