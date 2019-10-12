Директор филиала Росгранстроя в Ростове-на-Дону подозревается в афере на 30 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-12T14:20:25+03:00

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Южным следственным управлениям на транспорте СКР возбуждено уголовное дело в отношении директора ростовского филиала «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Росгранстрой) по статье «Превышение должностных полномочий» Уголовного кодекса.

- По версии следствия, в 2017 году Росгранстрой заключил контракт с частной компанией на поставку оборудования на сумму свыше 30 млн рублей, по условиям которого подрядчик должен был его также установить, смонтировать и ввести его в эксплуатацию на 6 автомобильных пунктах пропуска, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в Следкоме. - Однако этого не было сделано, а директор филиала подписал товарную накладную и акт приема-передачи, в которых содержались заведомо ложные сведения.

В итоге деньги были перечислены фирме в полном объеме, а государство не получило взамен ничего.

На официальном сайте Росгранстроя указано, что пост директора филиала в Ростове-на-Дону, в зоне ответственности которого находятся 20 действующих пунктов пропуска в Ростовской области и Краснодарском и Ставропольском краях, занимает на данный момент Сергей Котов.

Официальными комментариями от ведомства «Комсомольская правда» не располагает.

Санкции статьи 286 УК РФ (ч. 1) предусматривают до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU