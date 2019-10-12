2019-10-12T16:22:36+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали два человека

По предварительным данным, Renault подрезал ехавший по выделенной полосе автобус
Александр СТЕПАНОВ
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На место аварии приехали две машины скорой помощи, однако от госпитализации пострадавшие отказались. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".На место аварии приехали две машины скорой помощи, однако от госпитализации пострадавшие отказались. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
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ДТП с участием легковушки и маршрутки №163 (ТЦ «Мега» - Институт Сервиса) произошло в субботу, 12 октября, около одиннадцати часов утра на пр. Нагибина — в районе магазина «Зебра».

- По предварительным данным, водитель Renault Logan, не убедившись в безопасности маневра, начал перестроение в крайний правый ряд, по которому в попутном направлении (в сторону Северного, по выделенной полосу для общественного транспорта. - прим. ред.) двигался автобус малой вместимости, - сообщили в экстренных службах региона. - После столкновения легковой автомобиль от удара врезался еще и в дорожный знак.

Как сообщают очевидцы, пострадали двое пассажиров из «Рено», а также ушибы получили люди, ехавшие в маршрутке. Однако от госпитализации все отказались.

По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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