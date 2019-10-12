В Волгодонске гопники отобрали у «ночного романтика» гитару, мобильник и деньги

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-12T17:25:34+03:00

Грабителям грозит до семи лет колонии. Фото: ГУ МВД по РО.

Парень сам, пребывая после спиртного в хорошем настроении, предложил им спеть душевные песни на свежем воздухе

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Инцидент произошел поздним вечером в Волгодонске, когда один местный житель решил романтически отдохнуть в питейном заведении, куда он прихватил с собой из дома гитару.

Там же он познакомился с другой компанией отдыхавших и предложил этим «достойным людям и надежным друзьям» побродить по ночному городу атомщиков, отыскать местечко, где бы можно было спеть душевные песни на свежем воздухе.

Новые приятели, правда, порыв не оценили — или он им просто надоел по пути, и все завершилось самым банальным образом: ограблением.

- Его избили и забрали и саму гитару, и мобильник, и наличные, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Общая сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

Злоумышленников, которые так бесцеремонно относятся к пусть и спонтанному, но все-таки искусству, уже задержали оперативники угрозыска. Им грозит до семи лет лишения свободы по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU