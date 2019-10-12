В Волгодонске гопники отобрали у «ночного романтика» гитару, мобильник и деньги
Инцидент произошел поздним вечером в Волгодонске, когда один местный житель решил романтически отдохнуть в питейном заведении, куда он прихватил с собой из дома гитару.
Там же он познакомился с другой компанией отдыхавших и предложил этим «достойным людям и надежным друзьям» побродить по ночному городу атомщиков, отыскать местечко, где бы можно было спеть душевные песни на свежем воздухе.
Новые приятели, правда, порыв не оценили — или он им просто надоел по пути, и все завершилось самым банальным образом: ограблением.
- Его избили и забрали и саму гитару, и мобильник, и наличные, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Общая сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.
Злоумышленников, которые так бесцеремонно относятся к пусть и спонтанному, но все-таки искусству, уже задержали оперативники угрозыска. Им грозит до семи лет лишения свободы по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU