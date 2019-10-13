В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против экс-гендиректора дорожно-строительной компании

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-13T10:31:59+03:00

Деньги для выплаты зарплаты сотрудникам были, но их потратили на другие цели. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора дорожно-строительной компании, которая занималась реконструкцией ул. Станиславского, ставшей главным дорожным долгостроем в городе.

- По версии следствия, подозреваемый частично, свыше трех месяцев, не выплатил зарплату пятнадцати работникам своего предприятия — в сумме свыше 1,2 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Хотя, как выяснили следователи, деньги-то имелись: как раз в этот период от заказчиков на счета организации поступили более 57 млн рублей, однако экс-гендиректор решил направить их на другие нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU