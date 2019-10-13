В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против экс-гендиректора дорожно-строительной компании
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора дорожно-строительной компании, которая занималась реконструкцией ул. Станиславского, ставшей главным дорожным долгостроем в городе.
- По версии следствия, подозреваемый частично, свыше трех месяцев, не выплатил зарплату пятнадцати работникам своего предприятия — в сумме свыше 1,2 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Хотя, как выяснили следователи, деньги-то имелись: как раз в этот период от заказчиков на счета организации поступили более 57 млн рублей, однако экс-гендиректор решил направить их на другие нужды.
ИСТОЧНИК KP.RU