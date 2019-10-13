Рэпер Баста может войти в руководящий состав «СКА - Ростов-на-Дону»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-13T12:00:25+03:00

Как ожидается, при участии музыканта, который является давним болельщиком «армейцев», клуб подпишет контракт с госкорпорацией Ростех

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Рэп-исполнитель и продюсер Баста, давний поклонник ростовского футбольного клуба СКА (сам Василий Вакуленко — уроженец Ростова-на-Дону), который в последнее время очень активно участвует в жизни «армейской» команды, может получить официальный статус в его структуре.

Какая именно это будет должность, не уточняется, но речь идет, по всей видимости, о посте президента или генерального директора клуба.

Кроме того, при участии музыканта, «СКА — Ростов-на-Дону» на начале следующей недели подпишет большой контракт с государственной корпорацией Ростех, сообщает источник Metaratings.ru, не раскрывая сумму и срок действия соглашения. Однако предполагается, что средств хватит на обеспечение финансовых затрат для реализации амбициозных планов и высоких спортивных задач — возможно, что речь идет о победе в зоне Юг в ПФЛ и выход в ФНЛ.

Добавим, что по итогам 13-ти туров ростовский СКА, набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU