Ведущий «Адской кухни» назвал Центральный рынок Ростова-на-Дону лучшим в России

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-13T12:31:41+03:00

Подписчики пытались узнать, не собирается ли Ивлев провести мастер-класс в каком-нибудь из ресторанов Ростова-на-Дону, но ответ не прозвучал. Фото: Instagram/Константин Ивлев

Константин Ивлев посетил торговые ряды ростовского базара и прогулялся по набережной в пять утра

Изменить размер текста: A A

Известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, известный широкой публике по проектам «На ножах» и «Адская кухня», побывал на Центральном рынке Ростова-на-Дону и оставил о нем лестный отзыв:

- Самый... самый крутой рынок в России... Ух, - подписал Ивлев короткий видеоролик, опубликованный им в своем Инстаграме.

На записи видно, что шеф-повар находится в фруктово-овощном павильоне.

ivlevchef Шеф-повар Константин Ивлев - о Центральном базаре Ростова-на-Дону: "Самый... самый крутой рынок в России. Ух...."

- Да, рынок зачетный, - откликнулись его подписчики. - Мясной отдел пушечный там!

Многие, к слову, пытались узнать, не намерен ли он дать мастер-класс в каком-нибудь из заведений южной столицы, однако Ивлев не ответил.

Зато опубликовал другой ролик — как он идет в кофте с капюшоном в районе набережной, и никто, говорит Константин Ивлев, не узнает его.

ИСТОЧНИК KP.RU