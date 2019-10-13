2019-10-13T12:31:41+03:00
Общество

Ведущий «Адской кухни» назвал Центральный рынок Ростова-на-Дону лучшим в России

Константин Ивлев посетил торговые ряды ростовского базара и прогулялся по набережной в пять утра
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подписчики пытались узнать, не собирается ли Ивлев провести мастер-класс в каком-нибудь из ресторанов Ростова-на-Дону, но ответ не прозвучал. Фото: Instagram/Константин ИвлевПодписчики пытались узнать, не собирается ли Ивлев провести мастер-класс в каком-нибудь из ресторанов Ростова-на-Дону, но ответ не прозвучал. Фото: Instagram/Константин Ивлев
Изменить размер текста:

Известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, известный широкой публике по проектам «На ножах» и «Адская кухня», побывал на Центральном рынке Ростова-на-Дону и оставил о нем лестный отзыв:

- Самый... самый крутой рынок в России... Ух, - подписал Ивлев короткий видеоролик, опубликованный им в своем Инстаграме.

На записи видно, что шеф-повар находится в фруктово-овощном павильоне.

ivlevchefivlevchef
Шеф-повар Константин Ивлев - о Центральном базаре Ростова-на-Дону: "Самый... самый крутой рынок в России. Ух...."
6830 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Да, рынок зачетный, - откликнулись его подписчики. - Мясной отдел пушечный там!

Многие, к слову, пытались узнать, не намерен ли он дать мастер-класс в каком-нибудь из заведений южной столицы, однако Ивлев не ответил.

Зато опубликовал другой ролик — как он идет в кофте с капюшоном в районе набережной, и никто, говорит Константин Ивлев, не узнает его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рэпер Баста может войти в руководящий состав «СКА - Ростов-на-Дону»
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против экс-гендиректора дорожно-строительной компании
В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 45-летний мужчина
В Ростове-на-Дону свадебный кортеж перекрыл проезд, чтобы жених мог исполнить свой танец
Молодая певица Татьяна Гайворонская из Ростова-на-Дону прошла «слепое» прослушивание на шоу «Голос»
В Волгодонске гопники отобрали у «ночного романтика» гитару, мобильник и деньги
В Ростове-на-Дону в ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали два человека
Ростовский болельщик БК ЦСКА выиграл миллион, забросив мяч в корзину с центра площадки
Директор филиала Росгранстроя в Ростове-на-Дону подозревается в афере на 30 млн рублей
ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью в выездном матче Лиги чемпионов с «Бухарестом»
В Ростовской области мужчина, чтобы наказать своего обидчика, угнал его автомобиль
Из Ростова-на-Дону на курорт «Роза Хутор» пустят новогодний спецпоезд «Лыжная стрела»
В финал конкурса на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону вышли действующий и.о. и депутат гордумы
Вокруг Ростова-на-Дону все-таки появится «зеленый пояс»
Житель Ростовской области похитил с банковской карты родственника полмиллиона рублей
Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом Кошелёк Pay
Клиенты Альфа-Банка могут открыть вклад со ставкой до 6,4%
В Ростове-на-Дону будут судить посредника при продаже инвалидностей
Гарантию на строительство автомагистрали в обход Волгограда выдал ВТБ
В Ростове-на-Дону почти на сутки отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный форум для предпринимателей
В Ростове-на-Дону предложили выделить полосу для автобусов в Октябрьском районе