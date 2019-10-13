Ведущий «Адской кухни» назвал Центральный рынок Ростова-на-Дону лучшим в России
Известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, известный широкой публике по проектам «На ножах» и «Адская кухня», побывал на Центральном рынке Ростова-на-Дону и оставил о нем лестный отзыв:
- Самый... самый крутой рынок в России... Ух, - подписал Ивлев короткий видеоролик, опубликованный им в своем Инстаграме.
На записи видно, что шеф-повар находится в фруктово-овощном павильоне.
- Да, рынок зачетный, - откликнулись его подписчики. - Мясной отдел пушечный там!
Многие, к слову, пытались узнать, не намерен ли он дать мастер-класс в каком-нибудь из заведений южной столицы, однако Ивлев не ответил.
Зато опубликовал другой ролик — как он идет в кофте с капюшоном в районе набережной, и никто, говорит Константин Ивлев, не узнает его.
ИСТОЧНИК KP.RU