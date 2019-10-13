2019-10-13T14:13:48+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону на ходу загорелся автобус с пассажирами

Водитель сумел справиться с огнем собственными силами [видео]
Александр СТЕПАНОВ
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К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Фото: скрин с видео/ВК, паблик "Ростов Главный"К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Фото: скрин с видео/ВК, паблик "Ростов Главный"
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ЧП произошло в субботу, 12 октября, днем на ул. Красноармейской, когда автобус №67А (мкр. Левенцовский — Сельмаш) находился в районе пересечения с пр. Кировским.

- В районе заднего правого колеса повалил дым, появилось пламя, - сообщили очевидцы. - Автобус остановился, и пассажиры, которые находились в салоне в этот момент, быстро вышли наружу.

К счастью, обошлось без серьезных последствий: никто не пострадал, а водитель сумел самостоятельно справиться с возгоранием с помощью огнетушителя.

В центре Ростова-на-Дону на ходу загорелся автобус с пассажирами 12.10.2019 г..Видео: ВК, паблик "Ростов Главный"

Официальных комментариев от транспортной компании, обслуживающей маршрут, по поводу инцидента не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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