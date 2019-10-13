«Решил покататься»: в Ростовской области бывший уголовник отобрал у сожительницы дорогую иномарку

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-13T14:24:46+03:00

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Семейный конфликт между гражданскими супругами в Аксайском районе завершился возбуждением уголовного дела.

- Местная жительница сообщила, что ее знакомый угнал принадлежащий ей Lexus RX-350 (стоимость от 1,5 до 4,8 млн рублей в зависимости от года выпуска и комплектации. - прим. ред.), - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Как выяснилось, это сделал ее 27-летний сожитель, ранее судимый за кражу и угон: он подошел к ней, когда она собиралась садиться в свой автомобиль, отобрал ключи, сел за руль — и был таков.

После задержания оперативниками угрозыска, мужчина пояснил, что «просто захотел покататься».

Теперь ему грозит уже новый срок — по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU