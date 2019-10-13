2019-10-13T16:11:10+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали криминальную парочку из Батайска, промышлявшую разбоями

Рулила процессом ранее судимая девушка
Александр СТЕПАНОВ
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Сейчас парочку проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Фото: УМВД по Ростову-на-Дону.Сейчас парочку проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Фото: УМВД по Ростову-на-Дону.
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Парочка батайчан, 22-летний парень его 21-летняя подруга, гастролировали в ночное время по Ростову-на-Дону в поисках «объектов» для разбойных нападений.

Одного из них они подстерегли в Ленинском районе южной столицы.

- Молодой человек пригрозил прохожему ножом, а девушка отобрала у него смартфон, после чего оба тут же скрылись, - рассказали «Комсомольской правде» в региональном главке МВД. - Хорошо, что тот запомнил приметы нападавших и сразу же обратился в полицию: злоумышленников, ориентировки на которых передали по всем постам и нарядам, задержали патрулировавшие улицы города сотрудники полка ППС. Похищенное, кстати, они не успели сбыть, мобильный телефон вернули владельцу.

К слову, рулила нападениями (с очень большой долей вероятности, этот «наскок», после которого пара была задержана, далеко не единственный, их сейчас проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям) как раз девушка — за ее плечами уже имеется судимость, и как раз за разбои.

Оба заключены под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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