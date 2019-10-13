Состоялся ежегодный турнир памяти журналиста и сотрудника пресс-службы ФК «Ростов» Тимура Иванова

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-13T17:54:07+03:00

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На запасном поле стадиона «Олимп-2» прошел четвертый по счету футбольный турнир памяти Тимура Иванова, журналиста ведущих спортивных изданий России, много лет проработавшего в ФК «Ростов» - и в пресс-службе, и в информационно-аналитическом и селекционном отделах.

Его не стало в январе 2016 года из-за пневмонии, и с тех пор ежегодно друзья Тимура собираются вместе, чтобы почтить его память — именно так, соревнованиями.

Первое место среди восьми взрослых команд-участниц заняла команда администрации «Ростова», второе - команда болельщиков «Легион», третье — сборная администрации и гордумы Азова.

В состязаниях детских команд места распределись так: первое — у Ростовского интерната на ул. Варфоломеева, второе — у юношеской сборной СФСГ, третье — у еще одного интерната на ул. Алмазной, четвертое — у шахтинского Центра помощи детям №1.

Церемонию награждения турнира провели тренер и многолетний капитан «Ростова» Михаил Осинов и бывший наставник желто-синих, тренер-селекционер Игорь Гамула.

- Тимур был человеком, к которому всегда можно было всегда обратиться за помощью, он превратил свои ограниченные возможности в неограниченные, и я очень рад, что этот турнир стал традиционным, - отметил Осинов.

ИСТОЧНИК KP.RU