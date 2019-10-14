2019-10-14T09:35:28+03:00
Общество

Погода на неделю в Ростове-на-Дону 14-20 октября 2019: бабье лето продолжается

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшую неделю 14-20 октября 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшую неделю 14-20 октября 2019.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ближайшую неделю 14-20 октября 2019.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода на неделю в Ростове-на-Дону 14-20 октября 2019: бабье лето продолжается. Если верить прогнозам синоптиков, то тепло будет еще радовать жителей донской столицы минимум неделю.

В частности, в понедельник, 14 октября, днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ветра практически не будет. Во вторник, 15 октября, ожидается от 13 до 21 градусов со знаком плюс и солнечно.

В среду, 16 октября, появятся тучки. Однако днем температура воздуха закрепится на отметке от 13 до 20 градусов.

В четверг, 17 октября, обещают от 14 до 18 градусов тепла, поднимется восточный ветер до 11 метров в секунду.

При этом холодать начнет с пятницы, 18 октября. Днем уже от 14 до 15 градусов тепла и возможен небольшой дождик. В выходные - 19 и 20 октября, будет заметно прохладнее - от 12 до 15 градусов со знаком плюс и солнечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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