В Ростовской области ищут 77-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-14T09:50:51+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлена 77-летняя Анна Шкробот. Известно, что последний раз женщину видели в среду, 9 октября, в слободе Большая Орловка Мартыновского района Дона, где она проживает. Однако с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным пожилой дончанки.

- В день исчезновения пенсионерка была одета в серо-синюю куртку, платье длинное, предположительно коричневое в клетку и розовый платок, - рассказали волонтеры, занимающиеся ее поисками. - Рост женщины 160-165 сантиметров. Она среднего телосложения, глаза зелено-голубые, а волосы русые с сединой.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг" просят не быть равнодушными к чужой беде. Если вы что-то знаете о том, где может находиться Анна Семеновна, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам 8-800-700-54-52 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU