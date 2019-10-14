В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут, как получить компенсацию за оплату коммуналки

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-14T10:15:15+03:00

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В понедельник, 14 октября, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена компенсациям за оплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, что ее проведут в региональном министерстве труда и социального развития. После обеда с 14 до 16 часов у телефона будут дежурить специалисты ведомства, которые расскажут о том, кому положены льготы и компенсации, каков их размер, как их получить и правильно оформить. На эти и другие вопросы они будут отвечать два часа. Звоните по номеру телефона, указанному ниже.

Как добавили в министерстве, расчет размера компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготникам осуществляется органами соцзащиты населения. Каждому льготнику компенсация начисляется ежемесячно за одно жилое помещение. Расчет делается, исходя из фактического потребления коммунальных услуг, но не более нормативов их потребления.

КОНКРЕТНО

Кому положены льготы

- инвалидам,

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,

- ветеранам боевых действий,

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - имеющим инвалидность, - членам семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны,

- ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской области,

- реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий,

- сельским специалистам.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 8 (836) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU